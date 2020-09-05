انطلاق عملية أمنية عسكرية واسعة فى البصرة بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة الواقعة أقصى جنوبي البلاد، وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "قيادة عمليات البصرة شنت عملية تطهير وتفتيش واسعة في المحافظة، وذلك لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطواريء اشتركت في هذه العملية الأمنية".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة حسينية المعامل الواقعة شرقي العاصمة بغداد.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.

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