كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رفض مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الموافقة على طلبات الاتحادين المصرى والمغربى لكرة القدم لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها أواخر سبتمبر الجارى وأوائل أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء فى مواجهات مصرية مغربية بنصف نهائى البطولة.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر بالكاف عن وجود رفض من أغلبية أعضاء لجنة المسابقات لطلبات مصر والمغرب على تأجيل البطولة بسبب ضيق الوقت وانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا فى نوفمبر، وسوف يعقد مسئولو اللجنة اجتماعاً عبر تقنية الفيديو اليوم للتأكيد على إقامة منافسات الدور نصف النهائي بمسابقتي دوري أبطال أفريقيا في موعدها.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى أن "كاف" سيقرر تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد المغربي مواعيد جديدة لمبارياته المؤجلة فى الدوري وبينها مباراة ديربى الدار البيضاء بين الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 يوم 24 سبتمبر، رغم تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر والأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

فى الوقت نفسه، طالب الكاف الاتحادات الأعضاء إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر، وقال: كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص".



