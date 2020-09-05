روسيا تفرض عقوبات على رئيس أوكرانيا السابق بوروشينكو

أعلنت الحكومة الروسية على موقعها الرسمي، اليوم السبت توسيع العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وكانت روسيا قد فرضت عقوبات على أوكرانيا في نوفمبر 2018، طالت أكثر من 300 فرد و68 كيانا أوكرانيا، ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات وزير الداخلية أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك، والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك.

وتشمل العقوبات تجميد كل الأصول على الأراضي الروسية وحظر السفر وغير ذلك من القيود، وذلك ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا، اتخذتها تجاه موسكو بعد ضم القرم إلى قوام روسيا عام 2014.

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