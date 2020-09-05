الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بإنشاء صفحة "شاومينج الأصلى"

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي، لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب على الانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.

وفي وقت سابق، نشر آدمن "شاومينج" لتغشيش طلاب الثانوية العامة، أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، في ثاني أيام ماراثون الثانوية 2020، وذلك بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان، معلقًا عليها: "كما وعدناكم.. بالتوفيق يا شباب".



