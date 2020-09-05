قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي، لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب على الانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.
وفي وقت سابق، نشر آدمن "شاومينج" لتغشيش طلاب الثانوية العامة، أجزاء من امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، في ثاني أيام ماراثون الثانوية 2020، وذلك بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان، معلقًا عليها: "كما وعدناكم.. بالتوفيق يا شباب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بإنشاء صفحة "شاومينج الأصلى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.