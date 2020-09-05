السيدة المسنة بعد نقلها للمستشفى "شكراً يا ريس ربنا يباركلك فى عيالك " .. فيديو

في استجابة فورية، وتنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى، توجه وفد من حزب مستقبل وطن على الفور إلى منزل السيدة المسنة ، التى تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس بمنطقة شرق القاهرة أمس ، وقدمت له شكوى خاصة بعلاجها ، ووجه الرئيس السيسى بالإستجابة لمطالب السيدة على الفور .

وقالت السيدة المسنة في فيديو لها :" شكر يا سيادة الرئيس، ربنا يباركلك في أولادك، وفروا لي كل حاجة وروحت المستشفى، ووقفوا معايا ليل ونهار، شكرا يا سيادة الرئيس"

وكانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة ، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".

ووجه الرئيس السيسى ، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة ، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".

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