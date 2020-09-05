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الأحمر وقداح وحميد يشاركون فى سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد

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أبلغت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد ثلاثى نجوم المنتخب "أحمد الأحمر وعبد الرحمن حميد وحسن قداح" بمشاركتهم فى سحب قرعة المونديال، المقرر لها السابعة مساء اليوم تحت سفح الأهرامات، ووقع الاختيار على الثلاثي نظرا لأن الأحمر قائد المنتخب وحميد حاصل على لقب أفضل حارس فى العالم بمونديال الناشئين الذى أقيم العام الماضى بمقدونيا، وحسن قداح هداف المونديال.

وتعقد عصر اليوم، السبت، اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمرا صحفيا لشرح الإجراءات الطبية المتبعة فى البطولة، وذلك على هامش حفل قرعة البطولة المقرر لها السابعة مساءً بحضور كبار الشخصيات، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية فى البطولة وبعض أعضاء اللجنة المنظمة.

ويحيى حفل القرعة الموسيقار العالمى عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه والإعلامية و الفنانة إنجى المقدم.

من جهته كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات، وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021  الثلاثاء الماضى  إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً أنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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