مؤتمر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثلاثاء حول تطورات اقتصاد فلسطين

تعقد منظمة الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر 2020، مؤتمرا افتراضيا عبر تقنية الفيديو، لإطلاق التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني بعنوان "التطورات في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفقا لبيان الأمم المتحدة. وأفادت المنظمة أن الأونكتاد يقوم بتقييم دوري للتكاليف الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووفقا لتقرير هذا العام، زاد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كانت تزداد سوءًا حتى قبل تفشي الجائحة، حيث يقدم التقرير الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد. Advertisements



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