طلب 19 فتاة.. فضيحة جنسية تطيح بالإيفوارى يايا توريه من مباراة خيرية

استبعد منظمو أحد الأحداث الخيرية الإيفواري يايا توريه، لاعب خط وسط نادى برشلونة ومانشستر سيتي السابق، من حدث فى بريطانيا مخصص لإقامة مباراة خيرية بالتعاون مع منظمة يونيسيف على خلفية فضيحة جنسية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن سبب استبعاد النجم الإيفوارى هو أن يايا توريه عرض اصطحاب 19 عاملة لممارسة الجنس فى الفندق الذى كان يقيم فيه زملاؤه، وتسبب هذا التصرف فى غضب العديد من هؤلاء اللاعبين منه، وهم الذين طالبوا باستبعاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن توريه قد أرسل مقطع فيديو حميميًا إلى مجموعة "واتس اب" التابعة لفريق اللاعبين المحترفين، حيث كانت اللاعبات جولى فليتينج وليان ساندرسون و تشيلسي جرايمز هناك أيضًا، الذين لم يمضوا وقتًا طويلًا فى إظهار استيائهم وطلبوا منه حذف الرسائل.

Advertisements

وبدأ توريه مشواره مع التتويج بالألقاب مع فريق أولمبياكوس حيث حصد مسابقتى الدوري اليوناني وكأس اليونان موسم 2005-2006، ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي وقضى معه موسم 2006-2007.

وخاض النجم الإيفوارى مشوارا حافلا بقميص برشلونة الإسبانى بين عامى 2007 و2010، حيث توج معه بسبعة ألقاب كالتالى: الدوري الإسبانى مرتين، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ثم انتقل توريه إلى مانشستر سيتى في عام 2010 واستمر معه لعام 2018 وخلال هذه الفترة شارك النجم الإيفوارى فى 316 مباراة مسجلا 79 هدفاً، وفاز بسبعة ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزى، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين، والدرع الخيرية.

