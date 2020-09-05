وزير النقل يستقبل 30 جرارا من جرارات السكك الحديدية الجديدة.. صور

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بميناء الإسكندرية، اليوم السبت، الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدة الجديدة باجمالى 30 جرار وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتى سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.





وقال الوزير، إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالى عدد الجرارت التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرارا جديدا ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستساهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفاً أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية فى مصر لتقديم خدمات على اعلى مستوى للمواطن المصرى.

وأضاف الوزير أن هذه الجرارت الجديدة يتم تركيبها مع العربات الجديدة التى تصل تباعاً وذلك فى إطار خطة التشغيل الجديدة التى تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهى الخطة التى بدأت تؤتى ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن فى مستوى الخدمة على ارض الواقع

كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال الكتريك، الذى يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من عدد 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقى الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم التعاقد على 260 جرار جديد وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرار من الأسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال تتمثل فى (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – وتصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرار من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرار، وكانت إجمالى قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو".





وأضاف وزير النقل أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشرى فى السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة حيث يتم إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب فى الخارج مع الشركات التى يتم التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة كما يتم إنشاء ورش متخصصة فى كل نوع من انواع الوحدات المتحركة مثل ورش التبين المتخصصة فى تاهيل وإصلاح جرارت GE حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف خبراء هذه الشركات العالمية وبأيدى المهندسين والعمال والفنيين.





ولفت كامل الوزير إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعيين 150مهندس بالسكة الحديد تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وتم التصديق على تعيين 150 مهندس آخرين وكذلك تعيين1000فنى وعامل وهو مالم يكن يحدث قبل ذلك وهو مايدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشرى فى السكة الحديد ،مضيفا أنه يتم تطوير كافة عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكى ننقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024

وناشد وزير النقل المواطنين بالحرص على الحصول على تذكرة ركوب القطارات حيث أنها احد مصادر الدخل بالسكة الحديد وتجنب السلوكيات السلبية بالسكك الحديدية مثل التسطيح أعلى القطارات وشد فرامل الهواء أثناء سير القطارات وعدم المحافظة على نظافة القطارات حيث أن السكة الحديد ملك للشعب المصرى وأنه يجب المحافظة عليها.

Advertisements



