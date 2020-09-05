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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلى:
إنفو توقعات (1)
إنفو توقعات (2)
إنفو توقعات (3)
إنفو توقعات (4)
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة ورعدية وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة.. إنفو جراف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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