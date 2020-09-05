أمطار غزيرة ورعدية وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة.. إنفو جراف

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة كما يلى:



إنفو توقعات (1)



إنفو توقعات (2)



إنفو توقعات (3)



إنفو توقعات (4)



