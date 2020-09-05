أهم الاخبار

وفاة الفنان الألمانى بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع السرطان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي الفنان الألمانى بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يحارب السرطان ودخل إثر ذلك المستشفى فى 18 أغسطس، لكن تدهورت حالته الصحية فى الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.

ونعت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي عبر تويتر، الفنان بيرول أنيل، حيث كتبت "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة بيرول أنيل، الممثل الرئيسي في فيلم "Gegen die Wand | Head-On" الفائز بجائزة Fatih Akin لعام 2004. فليرقد بسلام!".

واشتهر بيرول أنيل بدوره في فيلم فيلم "Gegen die Wand | Head-On" كما شارك أيضا في أفلام أخرى مثل Transylvania و Seven Heroes و Soul Kitchen ، وله العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات المسرحية.

Advertisements

ولد بيرول أونيل في 18 أغسطس 1961 في مرسين بتركيا وانتقل إلى برينكوم بالقرب من بريمن في ألمانيا عام 1968. ودرس التمثيل في معهد هانوفر الموسيقي. حيث بدأ كممثل مسرحي في "Berliner Tacheles " ولعب دور البطولة وأخرج أيضًا مسرحية "Caligula".

وظهر لأول مرة في فيلم "The Passenger" عام 1988. ولعب دور المخبر الخاص في فيلم "Dealer" ثم عمل بيرول في فيلم"Head-On" .

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة الفنان الألمانى بيرول أنيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع مع السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا