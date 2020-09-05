الصين تشترط إجراء اختبار حمض نووى لكورونا لجميع المسافرين القادمين من أمريكا

أعلنت السفارة الصينية فى الولايات المتحدة، اليوم السبت، ضرورة إجراء جميع الركاب المسافرين من الولايات المتحدة إلى الصين اختبار حمض نووي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من 15 سبتمبر الجارى، وذكرت السفارة - في بيان اليوم الثلاثاء، أن جميع المسافرين الصينيين والأجانب سوف يحتاجون إلى اختبار حمض نووى نتيجته سلبية لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام قبل مغادرة الولايات المتحدة، وذلك كشرط للصعود على متن الطائرة.

وكانت السفارة الصينية قد طالبت الشهر الماضي الركاب، الذين يغادرون الولايات المتحدة إلى الصين عبر دولة ثالثة، تقديم نتائج اختبار حمض نووي سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، كما أن المسافرين الوافدين من دولة ثالثة إلى الصين عبر الولايات المتحدة فإنهم بحاجة إلى إجراء اختبار حمض نووي معتمدا من السفارات والقنصليات الصينية في دولة المغادرة.

وأضافت السفارة الصينية أن هذه الشروط سالفة الذكر ستظل قائمة.

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