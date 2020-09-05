برة الملعب.. دينا جزار لاعبة يد الأهلى: كان حلمى أكون مضيفة طيران وبحب يسرا

بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى دينا جزار لاعبة كرة اليد السابقة فى النادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مكرونة بشاميل. من نجمك المفضل؟ عمرو دياب. من مطربك المفضل؟ نجمى ومطربى المفضل عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مضيفة طيران. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص بتجاهل. من من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ يسرا . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ لا مش شرط.



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