تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة شركة فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وراء واقعة سرقة خزينة شركة بدائرة القسم، حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR.

تشكل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مكاناً للاختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما والقبض على الثلاثة، وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب ارتكابهما الواقعة توجها إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم احتوائها على أى مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها فى مصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع، وبارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وباستدعاء المجنى عليه أقر بإبلاغه كذباً باحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

