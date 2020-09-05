أهم الاخبار

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بعد ساعات من حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، توجه وفد من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة المسنة، حيث قاموا بنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.

وقالت السيدة المسنة في فيديو لها خلال استقبالها وفد حزب "مستقبل وطن" :" شكر يا سيادة الرئيس، ربنا يباركلك في أولادك، وفروا لي كل حاجة وروحت المستشفى، ووقفوا معايا ليل ونهار، شكرا يا سيادة الرئيس"

وكانت السيدة المسنة قد استوقفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة ، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلة له: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى".

ووجه الرئيس السيسى ، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة ، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".

Advertisements

 

 

 

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا