صلاح دياب فى قفص الاتهام.. صحيفة سوابق رجل الأعمال الشهير "فيديو"

بعد القبض على رجل الأعمال صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه، أثيرت تساؤلات حول الاتهامات الموجهة إليه، وهي تهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة، وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلا عن اتهامه في عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

ويواجه دياب عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة، وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة، والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليارا و135 مليون جنيه.

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