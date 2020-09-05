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كاف يؤكد إقامة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعده

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أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نظيره المصرى بإخطار الأهلى والزمالك بإقامة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعده المحدد، حيث ستقام مباريات الذهاب يومى 25 و26 من شهر سبتمبر الجارى، على أن تقام مواجهات الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل، ويلتقى الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر فى المغرب، ثم يلتقى الأهلى مع الوداد فى المغرب باليوم التالى.

ورفض مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الموافقة على طلبات الاتحادين المصرى والمغربى لكرة القدم لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها أواخر سبتمبر الجارى وأوائل أكتوبر المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء فى مواجهات مصرية مغربية بنصف نهائى البطولة.

وكان "اليوم السابع" قد أكد رفض أغلبية أعضاء لجنة المسابقات بالكاف طلبات مصر والمغرب بتأجيل البطولة بسبب ضيق الوقت وانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا فى نوفمبر.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى أن "كاف" سيقرر تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن الاتحاد المغربي مواعيد جديدة لمبارياته المؤجلة فى الدوري وبينها مباراة ديربى الدار البيضاء بين الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ25 يوم 24 سبتمبر، رغم تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر والأهلي والوداد يوم 26 سبتمبر في ذهاب نصف نهائي أفريقيا. فى الوقت نفسه، طالب الكاف الاتحادات الأعضاء إرسال أسماء الأندية التي ستشارك في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر، وقال: كل الفرق المشاركة يجب عليها الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، حيث سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص"، وكشف مصدر باتحاد الكرة عن رفض الكاف لتأجيل المواجهات وإنها ستقام فى موعدها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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