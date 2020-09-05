تفجير 4 أطنان من نترات الأمونيوم بعد العثور عليها داخل مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، معالجة كمية من نترات الأمونيوم والتي وجدت منذ أيام في مرفأ بيروت والبالغة زنتها 4 أطنان و350 كيلو جراما، حيث عملت وحدات فوج الهندسة على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش، جاء ذلك عبر حساب الجيش اللبناني على تويتر قبل قليل.
وفى وقت سابق، قال الجيش اللبناني إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما بسبب ذات المادة الشهر الماضي.
وذكر الجيش فى بيانه: "بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات في ’بورة الحجز’ التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كيلوجراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".
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