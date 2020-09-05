التشيك تدرس الانسحاب من دوري الأمم الأوروبية بسبب كورونا

يدرس الاتحاد التشيكى لكرة القدم الانسحاب من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا" لرفع مستوى المنافسة بين المنتخبات، ويخشى مسئولو المنتخب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا خلال منافسات البطولة، بعد إصابة اثنين من اللاعبين وإعلان عدم خوض مباراتهم أمام أسكتلندا المحدد لها بعد غد، الاثنين بسبب ظهور حالة إصابة جديدة بكورونا فى صفوف المنتخب عقب الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكشفت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية أن منتخب جمهورية التشيك يدرس الانسحاب من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد ظهور حالتين كورونا بين صفوفه أمس الجمعة، عقب الفوز بنتيجة 3-1 على سلوفاكيا في براستيلافا.

وكانت جمهورية التشيك قد علنت أنها لن تلعب مباراة الاثنين أمام أسكتلندا وهى المباراة الثانية من مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب الخوف من إصابة عدد أكبر من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث تم وضع لاعبين وهم "سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد وشيك مهاجم روما" في العزل الصحى بعد التأكد من إصابتهم بكورونا.

يذكر أن التشيك تعادل مع إسرائيل بنتيجة 1-1 في المباراة الأولى من البطولة أمس الجمعة

