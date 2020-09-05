أوكرانيا تسجل إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا اليوم السبت إن البلاد سجلت 2836 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من رقم قياسي سابق بلغ 2723 حالة يوم الجمعة.
وتفرض أوكرانيا حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 سبتمبر ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر لاحتواء الارتفاع الأخير في عدد الحالات.
وقال المجلس إنه تم تسجيل 133787 حالة إجمالا في أوكرانيا حتى الخامس من سبتمبر بالإضافة إلى 2811 حالة وفاة، فيما تعافى 61649 مريضا.
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