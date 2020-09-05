فيديو وصور.. استعدادات تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بالفيوم

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تشهد مقابر عائلة والى ميزار بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم استعدادات لتشييع جثمان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق لمثواه الأخير بمقابر العائلة.
وقال محمود مجاهد، ابن خالة الدكتور يوسف والى، إنه كان بحالة مستقرة وكان حريص على التواصل مع جميع أبناء عائلته وتقديم التهنئة فى مختلف المناسبات.
ولفت مجاهد، إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فجر اليوم وأنه كان قد اوصى بدفنه بجوار جثمان والده ووالدته بإحدى مقابر العائلة
وأوضح مجاهد، أنه التزاما بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة فى الفترة الحالية لن يتم إقامة عزاء ولم يتم إقامة صلاة بالمسجد وسيتم الصلاة على الجنازة بقطعة أرض فضاء لتحقيق التباعد.
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