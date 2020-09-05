ابنة هيفاء وهبى وحفيدتها يغنيان ويرقصان على أغنية "بالبنط العريض".. فيديو

ظهرت زينة نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، مع ابنتها "دانييلا" وهما يرقصان ويغنيان على نغمات أغنية حسين الجسمى "بالبنط العريض" التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، فيما شبه رواد منصات السوشيال ميديا صوتها بأنه قريب جدا من صوت والدتها هيفاء.

من ناحية أخرى، أعلنت النجمة هيفاء وهبى، مؤخرا الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة : "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.



ابنة هيفاء وهبى وحفيداتها

وفى فيديو آخر، وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما فى كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، وانى كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفنى على شخص صار مهم بحياتى ولأول مرة بتصير معى وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".





وتابعت "عشنا 7 شهور مع بعض، بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبنانى وما حدا فينا بيعرف التانى وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية!.. يمكن لأنه الوقت الصعب والحلو اللى قطعنا فيه كان فيه كل شىء، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!.. كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية".

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وأضافت "اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته !..اذا بدى احكى بدى اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة انى اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الى كنت شوفكم فيها كل يوم .. انا محظوظة انى مرقت بهالتجربة معكم".



ابنة هيفاء وهبى

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.















