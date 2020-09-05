غرق طالب ثانوى وإنقاذ زميله أثناء استحمامهما فى مياه النيل ببنى سويف

غرق طالب ثانوى أثناء استحمامه وصديق له فى مياه نهر النيل هروبا من حرارة الجو أمام قرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز الفشن إخطارا من مستشفى الفشن المركزى يفيد وصول جثة لطالب من الفنت الشرقية ادعاء غرق. وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن إلى مكان الحادث حيث تبين من تحريات المباحث أن الجثة لطالب يدعى محمود .ع 17 سنة، وأنه غرق أثناء استحمامه مع صديق له يدعى حسين .ا.ط 16 سنة فى مياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادته العوم غرق الطالب محمود بينما تمكن بعض الأهالى الذين تصادف وجودهم من إنقاذ زميله حسين. تم انتشال جثة الغريق بمعرفة الإنقاذ النهرى وحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.



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