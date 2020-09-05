ساني: أفقد إيقاع المباريات..وسعيد بأدائى ضد إسبانيا

أكد ليروى سانى نجم بايرن ميونخ والمنتخب الألمانى، على عدم استعادته بعد لحساسية المباريات، وذلك قبل مواجهة المانشافت أمام سويسرا غدا الأحد فى دور المجموعات من المستوى الأول لدورى الأمم الأوروبية.

وقال سانى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء :"أشعر أننى بحالة جيدة جدًا ويسعدنى أن أعود إلى الملعب، كنت سعيدًا بمباراتى ضد إسبانيا، بالطبع ، إيقاع المباريات ما زال مفقودًا".

وتابع قائلا :"مع قلة المباريات، تشعر بالتعب بشكل أسرع ولا تستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة، لكننى استعدت نشاطى بشكل جيد وأشعر أننى جاهز للغد".

وواصل قائلا :"حقيقة أننى أب الآن يجعل ذالك يومى يبدو طبيعيًا تمامًا، أقضى الكثير من الوقت مع عائلتى بعد التدريب واللعب مع أطفالى، وهذا هو أفضل ما هناك".

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وأكمل قائلا :"دائمًا ما يكون أمرًا مزعجًا للغاية أن تستقبل الشباك الأهداف المتأخرة، أعتقد أن الفريق يمكن أن يلعب بشكل جيد مع ثلاثة فى دفاع، كلنا نلعب على مستوى عالٍ، على مستوى الأندية، نلعب جميعًا بطرق مختلفة، لكننا جميعًا نتوافق حسنًا، علينا استعادة إيقاع المباريات".

وعن انتقاد محمد شول عن حركة جسده والايقاع والاندماج المفقود لديه ؟ قال سانى :" لم أقرأ ذلك، لكن إذا لم ألعب لمدة عام، فمن الواضح أننى أشعر بالانزعاج عندما لا يعمل شيء ما بشكل جيد، لكننى أتقبل انتقاداته".

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا قد تعادل مع نظيره الإسباني بنتيجة 1-1 الخميس الماضى فى الجولة الاولى من منافسات دوري الامم الأوروبية.

