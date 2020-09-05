اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 بالدورى

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 لمسابقة الدوري الممتاز والتريث في إعلان مواعيد بقية الجولات انتظارا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية.
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من ناحية أخرى، أحالت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة للجنة الإنضباط بالجبلاية برئاسة المستشار سيد البندارى، بعد التغريدة التى كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب مباراة أمس أمام الأهلى والتى خسرها وادى دجلة بهدفين نظيفين فى الدورى العام سجلهما مروان محسن وحمدى فتحى.
وعلق ماجد سامى على خسارة فريقه أمام الأهلى بهدفين نظيفين بعد إلغاء جهاد جريشة هدف التعادل لفريقه قبل إضافة الأهلي الهدف الثانى، وكتب ماجد سامى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".
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