وزارة الرياضة تشيد بالطفرة الإنشائية فى نادى الشمس

أشاد مسئولو وزارة الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية التى شهدها نادى الشمس خلال الفترة الماضية، من حمامات سباحة، ومنشآت سيتم استخدامها فى الجوانب الاجتماعية والثقافية، وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا إلى أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة النادى، يشيدون فيه بالإنشاءات والجهد المبذول فى تطوير المنشآت، مؤكدين أن مجمع حمامات السباحة أصبح صرحاً جديداً يضاف إلى الأصول الإنشائية للنادى والرياضة المصرية.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد افتتح مجمع حمامات السباحة الجديد بنادى الشمس الرياضى الأسبوع الماضى، والتى بدأها بتفقد أعمال التطوير بمنطقة ألعاب الأطفال والمبنى الاجتماعى وغرفة تغيير ملابس رجال وسيدات وسبا وقاعة المؤتمرات وممشى الأعضاء، بالإضافة إلى أعمال التطوير التى تمت بمجمع حمامات السباحة والمنطقة المحيطة به .

وحضر حفل الافتتاح، أسامة أبوزيد رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة واللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية، وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة .

من جهته، قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادى الشمس، مؤكداً أن مجمع حمامات السباحة سيكون بمثابة صرح جديد يضاف للنادى والرياضة المصرية فى ألعاب الماء والسباحة، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية والدور المجتمعى الذى يقوم به .