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صن داونز يتوج بطلا لدورى جنوب أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه

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توج فريق صن داونز، اليوم السبت، بلقب دورى جنوب أفريقيا، للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق بلاك ليوباردس، بنتيجة 3 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.

ونجح صن داونز، فى تحقيق اللقب، بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة، برصيد 59 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن الوصيف كايزر شيفز، صاحب الـ57 نقطة، بعد تعادله مع فريق باروكا، بنتيجة 1 – 1.

سجل ثلاثية فريق صن داونز، فى شباك فريق بلاك ليوباردس، اللاعب ليبوهانج مابوي، فى الدقائق 45، 53 و 90 من زمن المباراة.

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جدير بالذكر أن، الأهلى نجح فى الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب أفريقى، من دور ربع نهائي دورى ابطال أفريقيا، بعد فوزه بنتيجة 3 – 1، فى مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويواجه الأهلى، فى دور نصف النهائي، من دورى الأبطال، فريق الوداد المغربى، يومى 26 سبتمبر و 3 أكتوبر المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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