محمد رمضان يعلن طرح "يا حبيبى" مع ميتر جيمس غدا بصورة من الكواليس

أعلن النجم محمد رمضان أن طرح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمى ميتر جيمس، سيكون غدا الأحد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث نشر صورة جديدة وهو يقف على مدرعة من كواليس تصوير الكليب، صحبها بتعليق: "إن شاء الله غدا على قناتى".



محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.





وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبى على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".

كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبى الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، فى ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التى يستقلها، حيث ظهر فى مقطع فيديو شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدى بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة فى الطائرة التى يستقلها متجهة إلى مدينة دبى.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذى نشره عبر حسابه.

