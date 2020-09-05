والدة بائع الفريسكا تشكر الرئيس على دعوة ابنها لحضور مؤتمر شباب العالم

وجهت والدة الطالب إبراهيم عبد الناصر، المعروف إعلامياً بالطالب بائع الفريسكا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قبول طلب والد إبراهيم بحضور ابنه مؤتمر شباب العالم المقبل.

وأكدت والدة الطالب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن إبراهيم سيقوم بتقديم أوراقه إلى الجامعة، وبعدها سيجهز نفسه لحضور مؤتمر الشباب المقبل، موضحة أن ما حدث كرم من الله واجتهاد من نجلها.

وفى لفتة إنسانية كريمة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه الدعوة للطالب إبراهيم عبد الناصر لحضور منتدى شباب العالم، فى دورته القادمة.

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وكان والد الطالب قد وجه نداء إلى رئيس الجمهورية من خلال برنامج "مصر تستطيع" مساء أمس مع الإعلامي أحمد فايق إلى الرئيس، وقال إنه يتمنى أن يرى ابنه فى مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن إبراهيم نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة، وأكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب.

وقامت إدارة منتدى شباب العالم بإبراز قصة إبراهيم كطالب مكافح على صدر صفحتها الرئيسية، وقالت: "قابلوا إبراهيم عبد الناصر راضى. إبراهيم شاب مجتهد، ويقيم في الإسكندرية. حصل على 99.6٪ في امتحانات الثانوية العامة بينما كان يساعد والده في العمل. ويدرس حاليًا في كلية الطب ، وحلمه أن يتخرج ويجعل والده فخورا به، وانتشرت قصته على الإنترنت، وسرعان ما بدأ وزير التعليم نفسه في تعقبه ليقدم له منحة دراسية كاملة لمواصلة الدراسة في الجامعة التي يحلم بها".

