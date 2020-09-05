المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل يبدأ جولة تشمل موريتانيا وفرنسا والنيجر

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل بغرب أفريقيا الدكتور بيتر فام جولة غدا الأحد يزور خلالها كل من موريتانيا من 6 إلى 9 سبتمبر، وفرنسا من 10 إلى 12 سبتمبر، والنيجر من 12 إلى 16 سبتمبر.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن فام سيؤكد خلال هذه الجولة دعم الولايات المتحدة للمبادرات التي تقودها أفريقيا لمكافحة التطرف وتعزيز الأمن في المنطقة، بما في ذلك جهود مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).



وأضافت المتحدثة أن المبعوث الخاص سيركز كذلك على الشراكة الأمريكية مع كل من موريتانيا والنيجر، كما سيبحث خلال اجتماعاته مع المسئولين الحكوميين والمجتمع المدني السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تعمل بها مع الشركاء لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الساحل، ومناقشة الاستعدادات للانتخابات المقبلة في غرب إفريقيا.

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ونوهت أورتاجوس إلى أن فام سيلتقي في موريتانيا بمسئولين موريتانيين بالإضافة إلى الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس.



وفي النيجر سيجتمع بمسئولين حكوميين لمناقشة الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر ودور الأخيرة باعتبارها تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر سبتمبر الجاري.



أوضحت أن فام سيلتقي في فرنسا مع عدد من المسئولين الفرنسيين لمناقشة الأحداث في مالي وسبل تعزيز دعم الجهود الإقليمية لمعالجة مشكلة وأسباب انعدام الأمن، واحتواء انتشار العنف، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

