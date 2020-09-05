وزير الرياضة يحتفي بالفنان العالمي خالد النبوي بحفل قرعة مونديال اليد

احتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفنان خالد النبوي، في حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحظى النبوي باستقبال حافل من وزير الشباب والرياضة، وقال صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التي تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي لا يألوا جهدًا في دعم منظومة كرة اليد المصرية.

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ويقام الحفل حاليًا في منطقة الأهرامات، ويحيي الحفل الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بينما يقدم الحفل الثلاثي الإعلامية جاثمين طه و الفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم .

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.