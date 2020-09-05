خبير عسكرى لبنانى يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية تابعة لداعش فى بيروت

قال خالد حمادة، الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية، إن إعلان الجيش اللبنانى، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية، جاء بعد أسبوعين لقيام سيارة تابعة للتنظيم الإرهابى بقتل عدد من المواطنين اللبنانيين وأحدثت حالة من الفوضى بلبنان.

وأضاف الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه العناصر الإرهابية قادمة من سوريا، حيث تستغل الأوضاع التي تشهدها سوريا، لتنتقل إلى لبنان وتنفذ عمليات إرهابية ضد المواطنين اللبنانيين لنشر حالة من البلبلة بالبلاد.

وأوضح الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية أن الجيش اللبناني قام برصد هذه المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، حتى تم القبض على المسئولين عن هذه العملية الإرهابية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش اللبنانى، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية، وذكر الجيش اللبنانى عبر حسابه على تويتر اليوم: "تمكنت مديرية المخابرات فى الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية فى الداخل اللبنانى، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابى خالد التلاوى الذى استخدمت سيارته من قبل منفذى جريمة كفتون التى وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

