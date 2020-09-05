فيديو.. إكسترا نيوز تبرز جهود الدولة لعلاج "الحاجة بخيتة" بعد لقائها الرئيس السيسي.. والسيدة المسنة تكشف تقديم الدولة خدمات علاجية لها.. وتؤكد: عند عودتى للمنزل وجدت مسئولين بالصحة لبحث حالتى والعلاج الخاص بى

سلط برنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الضوء على جهود الدولة لتقديم العلاج للسيدة بخيتة التى التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجمعة، حيث أشارت الإعلامية رانيا هاشم، إلى أنه بعد ساعات من حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، توجه وفد من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة المسنة، حيث قاموا بنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.



وعرض البرنامج تقرير عن السيدة بخيتة، وأسرتها يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى على سرعة استجابة الدولة المصرية لطب السيدة بعلاجها ونقلها إلى المستشفى.

وأجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاءً مع الحاجة بخيتة داخل منزلها، اليوم السبت، وذلك لكشف كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى جرى يوم أمس الجمعة، قائلة إنها فوجئت بمرور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عودتها إلى منزلها، مشيرة أنها فوجئت بسيارة الرئيس تقف أمامها ويطلب من مساعديه اللحاق بها، قائلة: "افتكرتهم قبضوا عليا ولكنى فوجئت به يسألنى عن سبب وجودى وقدومى إلى المستشفى، وعند عودتى للمنزل وجدت عددا من مسئولى الصحة لبحث حالتى والعلاج الخاص بى.

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وأشارت الحاجة بخيتة، خلال لقائها مع مذيع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنها بعد أن تركت الرئيس قام بإرسال عدد من مساعديه لأخذ صورة البطاقة الخاصة بها ورقم هاتفها الشخصى، مؤكدة أنها تحملت مسئولية أطفالها بالكامل خلال سفر زوجها لفترات كبيرة خارج البلاد.

وفى وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة شرق القاهرة، وقالت السيدة المسنة للرئيس: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط وأحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى".

ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن الذى رفض علاجها، قائلا لها: "عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.

