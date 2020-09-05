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هيفاء وهبى تناشد متابعيها مساعدتها فى الوصول لمجوهرات مسروقة منها منذ عام

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ناشدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام حول مساعدتها فى استرجاع قطع من مجوهراتها المسروقة منذ عام ممثلة في خاتم وحلق وقطع أخرى وضعت صورها وعلقت فى البداية بكتابة أن هذا الخاتم يأتى ضمن مجوهرات عديدة كانت تظن أنها ضاعت منها قبل عام إلا أنها الآن تأكدت من أنها مسروقة منها، ثم قالت: "إذا حد شاف ها الخاتم أو جرب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع مجوهرات تأكدت أنهم اتسرقوا مني، إذا حد اشتراه من السارق بليز يبلغني".

كما أكدت أن عدد المجوهرات التي تأكدت أنها سرقت منها تبلغ 14 قطعة، كما وعدت المتعاونين منها حينما يبلغوها بأنها لن تذكر أية أسماء"، ثم نشرت صور لقطع أخرى عبر خاصية الاستورى.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي على استوري انستجرام

 

من ناحية أخري جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزيرى،  مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهامه بالنصب.

 

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هيفاء وهبي مجوهرات
هيفاء وهبي نشرت صورة أخري لقطعة مجوهرات مسروقة منها

 

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

 

مجوهرات هيفاء على انستجرام
مجوهرات هيفاء على انستجرام

 

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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