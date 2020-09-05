الرجاء والوداد مهددان بالاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، أن ناديى الرجاء والوداد يواجهان خطر الاستبعاد من المشاركة في مختلف المسابقات الأفريقية خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر موقع " le360" المغربى، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدد الناديان بالحرمان من المشاركة في بطولاته حال عدم التزامهما بتسديد المستحقات المالية الخاصة بالعديد من اللاعبين والمدربين الذين لهم ملفات بلجنة المنازعات التابعة للاتحاد المغربى و"الفيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس".
أضاف الموقع أن الكاف طالب بشكل رسمي إمداده بالمعلومات عن ديون ناديى الوداد والرجاء المغربيين، ونزاعاتهما مع بعض اللاعبين والمدربين، بسبب مستحقات المالية العالقة في ذمة الناديين البيضاويين .
أشار الموقع إلى أن لجنة المسابقات بالكاف هددت الأندية بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية خلال الموسم الرياضي الكروي المقبل 2020-2021، في حال عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبيها وكذلك مدربيها.
وأوضح الموقع أن فريقا الرجاء والوداد دخلا في العديد من ملفات النزاعات في الفترة الأخيرة موضحا أن ذلك يستوجب حدوث تسوية للوضعين القانونى والمالى، حتى يتجنبا حرمانهما من المشاركة القارية .
ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.
يذكر أن فريق الوداد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، خلف فريقى الرجاء المتصدر برصيد 45 نقطة ومولودية وجدة الوصيف برصيد 41 نقطة.
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