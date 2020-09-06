كويتيون يعتدون بالضرب على مصرى بمنطقة الفحيحيل ويوثقون الواقعة بالفيديو

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تداول عدد من مستخدمي منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو جديدا لواقعة اعتداء بالضرب على شاب مصرى، يعمل فى محل للألعاب الإلكترونية فى متجر بمنطقة الفحيحيل بالكويت.
وكانت قد نشرت صحيفة تفتيش الكويتية، مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله بعض الشباب الكويتى، وهم يعتدون بالضرب المبرح على شاب مصرى يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل بشكل مفاجئ، وبعد إجراء محادثة قصيرة مع الشاب المصرى.
ويبدو من الفيديو أن الشباب الكويتى قد عزموا الاعتداء بالضرب على المصرى منذ البداية، حيث حرص أحدهم على توثيق الواقعة، وقبل دخولهم للمتجر ومحادثة الشاب المصرى الذى انهالوا عليه بالضرب المبرح داخل المحل مما أسقطوه أرضاً.
الاعتداء على المصري في المتجر
جانب من الاعتداء على المصري
لحظة الاعتداء على المصري
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