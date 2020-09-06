إصابة الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم.. وأشرف زكى يؤكد تلقيه العلاج وتحسن حالته

يعانى الممثل الشاب جمال يوسف من إصابته بمرض "سرطان البلعوم"، ونشر صديقه المخرج تامر حمزة منشورًا يطلب فيه الدعاء له بعد معاناته مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس اكاديمية الفنون في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بأن جمال يوسف أصيب منذ 3 شهور بمرض سرطان البلعوم، ولكنه يتواجد بمنزله حاليا ويتلقى العلاج وتشهد حالته تحسن مستمر.

وكان المخرج تامر حمزة نشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة للفنان جمال يوسف، وعلق عليها: اللي في الصوره دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميله وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبه.

وتابع حمزة: تمكن منه المرض، ومفيش حاجه بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعولوا، جمال محتاج دعوتنا.

