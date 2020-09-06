صور.. تكريم رموز المسرح المصرى فى حفله السنوى بحضور وزير الثقافة

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبدالدايم عدد من رموز المسرح المصري ضمت احتفالية يوم المسرح المصري التي قدمها الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ وكان من ضمن المكرمين المخرجون فهمى الخولى، وخالد جلال وعبدالرحمن الشافعى، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدى طلبة، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحى، مصمم الديكور حسين العزبى، المخرج حسين محمود، وتكريم خاص لاسم الراحل د.على الراعى

الاحتفالية اشرف عليها المخرج إسلام إمام المدير التنفيذى للمهرجان وكانتى الاحتفالية قد بدأت بعرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبد المنعم وغناء الفنانة فاطمة محمد علي بعنوان "المسرح فرحة" تاليف مصطفي بمشاركة الفنانتين ساره مصطفي وساره عادل .

والعرض تناول لمحات عن تاريخ المسرح المصري العظيم يؤكد علي ريادة مصر في المسرح بدء من يعقوب صنوع مرورا بكل عظماء وصناع المسرح المصري وهو من تاليف مصطفى سليم، وديكور محمود صبرى،و موسيقى وألحان كريم عرفة،و بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد على وفارس .

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حضر الاحتفالية عدد كبير من المسرحيين والنقاد والفنانيين منهم المخرج خالد جلال والفنان اسماعيل مختار والفنانة سلوي محمد علي والفنان ايهاب فهمي والفنان صبري فواز والسيناريست سيد فؤاد والفنانة وفاء الحكيم والفنانة نرمين زعزع والفنانة وفاء عبد الله والفنان ياسر صادق والشاعر ابراهيم عبد الفتاح والنقاد محمد الروبي ويسري حسان وأحمد خميس .



