نور الدين إمرابط يصدم النصر السعودي قبل مواجهات دورى أبطال أسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، إمكانية غياب النجم المغربى نور الدين إمرابط، عن صفوف فريق النصر، خلال مواجهات الفريق فى دورى أبطال أسيا، خلال الشهر الحالى، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التى خضع لها، إصابته بتمزق فى عضله الفخذ الإمامية.

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفحوصات الطبية الأولية التى خضع لها النجم المغرببى نور الدين إمرابط، أثبتت إصابته إصابته بتمزق فى عضله الفخذ الإمامية، الأمر الذى سيجعله يغيب عن الفريق لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بوالتالى غيابه عن مواجهات فريقه فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أسيا.

أضافت الصحيفة، أن إصابة إمرابط، تعد ضربة قوية للمدرب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للفريق العالمى، قبل خوض باقى منافسات الموسم الحالى من دورى أبطال أسيا، الشهر الجاري، خاصة وأن النجم المغربى، يعد من العناصر المهمة فى الفريق.

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وكان النجم المغربى، قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد، أول أمس الجمعة، والتى على أثرها لم يستطيع إستكمال المباراة، التى جمعتهما فى كلاسيكو السعودية، بالجولة الـ29 وقبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعود منافسات دورى ابطال أسيا، منتصف الشهر الجارى، بعد توقف استمر أكثر من 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويلعب النصر 4 مواجهات فى مرحلة المجموعات، مع سباهان الإيرانى مباراتان، السد القطرى والعين الإماراتى.



