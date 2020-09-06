كاراجر: التعاقد مع ميسي لا يضمن النجاح

شرح جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، سبب عدم رغبته في توقيع الريدز مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني الذى كان قريبًا من مغادرة البارسا خلال الايام الماضية قبل العدول عن قراره والبقاء خلال الفترة المقبلة رفقة النادي الكتالوني.

كان جيمي كاراجر قد صرح بأنه يريد أن يرى ليونيل ميسي في مانشستر سيتي وليس ليفربول.

ويعتقد كاراجر أن الأرجنتيني المتمرد في برشلونة كان سيضيء الدوري الإنجليزي الممتاز إذا نجح السيتي في الفوز ببخدمات الفائز بالكرة الذهبية ست مرات.

قال كاراجر فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور": "إذا كنت تسألني كمحب لكرة القدم إذا كنت أرغب في أن يأتي ميسي إلى الدوري الانجليزي الممتاز، نعم بالتأكيد".

أضاف: "هل كنت أريده أن يذهب إلى مان سيتي؟ نعم، لأنني أردته فقط في الدوري الإنجليزي، كنت أرغب في مشاهدته كل أسبوع، وكان من الرائع أن أشاهده"..

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تابع: "هل أردت أن يوقع مع ليفربول؟ لا، إذا كنت من مشجعي السيتي، هل كنت أرغب في توقيع السيتي معه؟ أيضًا لا"..

وواصل: "بالعودة إلى الوراء والنظر إلى الأرقام المعنية وعمر اللاعب، لست متأكدًا من أنني كنت أرغب في أن يوقع معه فريقي، كنت أريد ميسي في الدوري الإنجليزي وإذا كان قد ذهب إلى السيتي فسأكون سعيدا".

وأردف: "هل كان سيجعل سيتي أفضل؟ بالتاكيد".

واستطرد: "لكن ليفربول ما زال يهزم برشلونة 4-0، وبرشلونة لم يفز بالدوري هذا العام ولم يفز بدوري أبطال أوروبا لفترة طويلة".

"نحن نتحدث عن أحد أعظم اللاعبين، ولكن لمجرد أنك تحصل عليه فلا يوجد ضمان للنجاح".

