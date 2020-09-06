طرح برومو أغنية "أنا بابا" من ألبوم حميد الشاعرى الجديد.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعرى الجديد "أنا بابا"، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية التى تحمل اسم الألبوم "أنا بابا" الذى يعود من خلاله للساحة الغنائية بعد غياب 14 عاما منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذى تم إصداره عام 2006.

أغنية "أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد، هندسة صوت أحمد جودة، جيتار باسم سعيد، وتقول كلمات البرومو: "على مين دا أنا بابا.. مخلاص بطلنا طيابه، روح يالا بئا شوف حالك يالا وأشوف وشك على خير، ياما قدرناك يا حبيبى والتقدير خسرنا كتير.. مفيش كده فى الدنيا".

ويقدم النجم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "أنا بابا"، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".

