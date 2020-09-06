الرى تؤكد قدرة السد العالى على تخزين المياه القادمة من الخارج أثناء الفيضانات

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن السد العالي قادر على تخزين المياه القادمة من الخارج أثناء الفيضانات، وكل نقطة ماء تأتي إلينا ستكون مفيدة.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة لديها برنامج لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جلسة من المفاوضات بالنسبة لسد النهضة بدعوة من الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن معظم النقاط الخلافية ما زالت موجودة، وتم الاتفاق أن ترفع كل دولة تقريراً.
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