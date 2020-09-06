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الأهلى وبيراميدز يفاوضان محمد إبراهيم.. واللاعب مطلوب بالدورى السعودى

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قال بكرى سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة إن فريقه دائما يصنع النجوم فضلا عن أنه قادر على إعادة بريقهم مرة أخرى، مؤكدا أن الفريق الفيومى لن يقف أمام مصلحة أى لاعب لأنها هي التي تهمهم في المقام الأول والأخير.

 

أكد سليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق أن محمد إبراهيم لاعب فريقه يمتلك أكثر من عرضا موضحا أن اللاعب لم يحدد وجهته المستقبلية حتى هذه اللحظة.

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أشار المدير التنفيذي للمقاصة إلى أن محمد إبراهيم لم يحدد وجهته المقبلة سواء الأهلى أو بيراميدز بعد تلقيه مفاوضات من جانبهما أو حتى الاحتراف الخارجي وتحديدا فى الدورى السعودى، مشيرا إلى أنه ما قيل عن عرض اللاعب بـ2 مليون دولار رقم لا يتناسب مع إمكانياته لافتا إلى أن العلاقة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومحمد عبد السلام رئيس النادى الفيومى جيدة.

 

وتحدث سليم عن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائلا:" إيهاب جلال أيقونة مصر للمقاصة ولم يأخد حقه إعلاميا وبعتب عليه أنه سابنا وراح الزمالك في توقيت غير مناسب للفريق الأبيض".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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