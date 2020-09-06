مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الأحد 6 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة المنتخب الألماني مع نظيره السويسرى، ضمن منافسات بطولة دورى الأمم الأوروبية. مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم أندورا × جزر فاروه – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4 ويلز × بلغاريا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3 المجر × روسيا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 4 سلوفينيا × مولدوفا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 5 أيرلندا × فنلندا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 إسبانيا × أوكرانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 سويسرا × ألمانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2 صربيا × تركيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 كوسوفو × اليونان – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5 Advertisements مالطة × لاتفيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم الملعب التونسى × الصفاقسى – الخامسة مساء الاتحاد المنستيرى × الترجى – الثامنة وعشر دقائق مساء مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإنتاج الحربى × طنطا – الثالثة والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت المصرى × إنبى – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت الجونة × بيراميدز – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت الزمالك × طلائع الجيش – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت



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