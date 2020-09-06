ليفربول يتأخر أمام بلاكبول 1-2 بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

تأخر فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أمام نظيره بلاكبول بهدفين مقابل هدف، فى الشوط الأول من المباراة الودية، المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد"، ضمن استعدادات الريدز لانطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.
أحرز هدفى الفريق الضيف كل من: سي جاي هاميلتون وجيري ييتس من ركلة جزاء فى الدقيقتين 15 و33 من زمن المباراة، فيما سجل جويل ماتيب هدف ليفربول الوحيد فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.
وشهد تشكيل ليفربول الأساسى تواجد النجم المصرى محمد صلاح، حيث جاء كالتالى..
إليسون في حراسة المرمى، هويفر، ماتيب، كوميتيو، ميلنر، فابينيو، كيتا، مينامينو، محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينو.
وكان ليفربول خسر مؤخرا أمام فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري محمد الننى فى كأس الدرع الخيرية، بركلات الترجيح 4/5، بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة بينهما بنتيجة 1-1 على ملعب "ويمبلي".
وخاض ليفربول مواجهتين إعداديتين فى المعسكر الذى أقيم فى النمسا، حيث فاز على شتوتجارت الألمانى بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام ريد بول سالزبورج بهدفين لكل منهما.
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