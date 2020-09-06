ثروت سويلم يستنكر إعادة نشر خبر منذ 7 أعوام عن ضياع كأس الأمم

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، إنه مندهش من إعادة نشر خبر ضياع كأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2013، أن يوم 9 مارس 2013 جاءت مجموعة الألتراس وقامت بحرق مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بسرقة الكؤوس والميداليات وأجهزة الكمبيوتر.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه بعد مرور شهرين على تلك الواقعة تحدث معه حمادة المصري وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حينها، وأبلغه أن أحد الأشخاص تحدث إليه وعرض عليه بيع كأس الأمم الأفريقية، ثم طلب منه أن يجعل هذا الشخص يتواصل معه وبالفعل حدث ذلك وكان اسمه يوسف من السويس، وتحدث معه أن الولد الذي سرق الكئوس هرب بكأس الأمم الإفريقية، ثم قام بإحضار الكؤوس والميداليات التي كانت بحوزته إلى مقر اتحاد الكرة.

وأشار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، إلى أنه لا يصح أن يردد البعض أن أحمد حسن قام بأخذ كأس الأمم الإفريقية إلى منزله ولم يسلمه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا "مكنش ينفع نعمل فيلم هندي".