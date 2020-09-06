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الاهلي يتجه للإسكندرية اليوم استعداداً لمواجهة حرس الحدود

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يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الأحد، استعداداته لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، حيث يدخل الفريق معسكر مغلق عقب المباراة ويتجه بعده للإسكندرية استعداداً لخوض المباراة التي ستقام بإستاد المكس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، ويستعيد الاهلي في مباراة الغد على معلول الذى لم يُشارك في لقاء دجلة الأخير للإيقاف.

على صعيد متصل ،علق رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، على فوز الاهلي على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد،قائلاً :"الشوط الأول كان جيدا من الفريقين ولدينا العديد من الغيابات طررنا للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم لكنهم نجحوا في تقديم مباراة جيدة"  ، ؤضاف :"افكر في كل مباراة بمعزل عن المباريات الأخري ، لا يمكنني التعليق على أشياء لا يمكنني تغييرها مثل ضغط المباريات أو عدم الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الدوري..كل لاعب نجح في لعب دوره في المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف بعد إضاعة ركلة الجزاء مباشرة، ثم سجلنا الهدف الثاني وأثبتنا أحقيتنا في تحقيق الفوز" ، وزاد :"كرة القدم الحديثة تستلزم ان يجيد كل لاعب اللعب في اكثر من مركز وهذا ما يساعدني حاليا بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ ما يطلب منهم في اي مركز لتعويض الغيابات".، وواصل :"سنكون جاهزين لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا سواء في سبتمبر أو حال تأجيله إلى أكتوبر المقبل".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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