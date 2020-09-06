وزير التعليم: امتحان الـ ATC البديل الأفضل لطلاب الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـSAT في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة، وقامت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى على الأشخاص الذين قاموا بتسريب الامتحان. وكشف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم اعتماد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحا أن هذه الشهادات ليست مصرية، إنما شهادات أجنبية مسئولة عنها جهات أخرى.

وأضاف طارق شوقي أن امتحان ATC يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل من فرص التسريب، موضحا أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان SAT، موضحا أن الامتحان الذي تم تسريبه هو امتحان ورقي عكس امتحان الـATC.

ورفض وزير التربية والتعليم أى محاولات لتفادى امتحان الـATC، مؤكدا أنه تواصل مع وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، وتم الاتفاق معه على تأجيل التنسيق مع الطلاب الذين تعرضوا لتلك الأزمة بعد تسريب الامتحان. Advertisements وشدد طارق شوقي على أن اكتمال الدبلومة الأمريكية لن يتم سوى من خلال أعمال السنة ودرجات الامتحان، موضحا أنه ليس من العدالة أن يتم مساواة من حصل على امتحان السات واجتهد وبين من قرر تأجيله لآخر لحظة. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل دولة لها شكل في تقييم طلابها، فالقرار الخاص بهذه الشهادات الأجنبية مسئولة عنها الجهة التي تدير الامتحانات.



