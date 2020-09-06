تحريات المباحث تكشف تفاصيل سقوط عاطلين يروجان الأستروكس بمنطقة السلام

كشفت تحريات المباحث الجنائية، التي تسلمتها نيابة السلام، حول اتهام عاطلين بحيازة كيلو أستروكس، قبل ترويجها على عملائهما، عن أن المتهمين من أصحاب السوابق ومسجلين خطر اتجار في المواد المخدرة، واختارا منطقة نائية لبيع الأستروكس بعد منتصف الليل.

وكانت معلومات وردت من أحد المصادر السرية لرجال المباحث تفيد بتكوين المتهمين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الاستروكس ما فى المنطقة، وأنهما يمارسان نشاطهما الاجرامي بعد الثانية عشر منتصف الليل، واختاروا منطقة نائية بالسلام لاعتقادهما بعدم مرورو دوريات امنية فيها، الا ان رجال الأمن تمكنت من ضبطهما.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا بتمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت واحد كيلو جرام- فرد خرطوش - 10 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالىمن متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

