تواريخ مهمة ارتبطت بمحاكمة المتهمين فى أحداث شغب الوراق بعد حجزها للحكم

اقتربت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، بأحداث جزيرة الوراق، بعد حجز الدعوى لجلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها: 1 ـ "16 يوليو 2017"، ويشير لتاريخ وقوع الأحداث 2 ـ "1 سبتمبر 2019"، ويشير لتاريخ نظر أولى جلسات الدعوى، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى Advertisements 3 ـ 9 ديسمبر 2019"، المحكمة تستمع لأقوال الشهود. 4 "23 أغسطس 2020"، المحكمة تحجز الدعوى للحكم وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.



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